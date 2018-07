Zuckerberg é co-fundador e presidente da rede social Facebook, listada na bolsa de valores Nasdaq.

Mark Zuckerberg, fundador e presidente-executivo do Facebook, vendeu mais de US$ 1 bilhão em ações do Facebook nos últimos 12 meses para ajudar a financiar sua fundação filantrópica, a Chan Zuckerberg Initiative, fundada com sua mulher, Priscilla Chan. É o que mostram documentos do Facebook enviados às autoridades regulatórias dos Estados Unidos, demonstrando quem são os principais acionistas da empresa.

Segundo o documento, Zuckeberg se desfez de 9,6 milhões de ações do Facebook entre março de 2016 e março de 2017 – duração do ano fiscal de 2016 do Facebook.

Hoje, tais ações valeriam US$ 1,3 bilhões, de acordo com a cotação dos papeis da empresa na última sexta-feira. No entanto, como as vendas foram feitas de agosto de 2016 para cá, é possível que Zuckerberg tenha arrecadado um pouco menos que isso – de agosto até março de 2016, as ações do Facebook se valorizaram cerca de 12%.

Mesmo com a venda das ações, Mark Zuckerberg ainda detém 59,7% do poder de votos no Facebook, mantendo o controle da empresa. De acordo com a revista Forbes, Zuckerberg tem uma fortuna de aproximadamente US$ 58 bilhões.

WhatsApp. Mark Zuckerberg não foi o único, porém, a se desfazer de ações do Facebook no último ano. Jan Koum, fundador e presidente executivo do WhatsApp, vendeu ou doou cerca de US$ 5 bilhões em ações da empresa ao longo dos últimos 12 meses.

A maior parte das operações foram de venda – documentos mostram que Koum faturou pelo menos US$ 3,7 bilhões com vendas de papeis do Facebook.

Desfazer-se de seus papeis não é algo incomum entre executivos, mas o comportamento de Koum é curioso, uma vez que ele se desfez de mais da metade das ações que possuía – segundo o documento, Koum possuía 2,6% das ações do Facebook em março passado, e agora tem apenas 1,2%.

O comportamento é ainda mais curioso uma vez que Koum não revelou projetos paralelos como os de Zuckerberg – ou de Jeff Bezos, da Amazon, que revelou recentemente vender US$ 1 bilhão em ações da empresa para financiar a companhia aeroespacial Blue Origin.