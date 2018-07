Nesta quarta-feira, 18, começa o Digital Age 2.0, encontro que reúne importantes figuras que influenciaram e influenciam a adoção de novas estratégias de marketing digital nas empresas, aliadas a ferramentas voltadas para o Twitter e o Facebook.

Entre os palestrantes estão, Clara Shih, autora do livro The Facebook Era (leia entrevista com Clara ao Link), Brian Solis, epecialista em mídias sociais e colunista do blog TechCrunch, Andrea Harrison, vice-presidente da Razorfish, Gabriel Saénz de Buruaga, da Havas Digital, e Shiv Singh, diretor de marketing da Pepsico North America e autor do livro Social Media for Dummies.

O Link está acompanhando as palestras nesta quarta-feira. O repórter Murilo Roncolato estará durante todo o dia no evento twittando pelo @link_murilo e no próprio Twitter do Link, @link_estadao.