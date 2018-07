FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Marvel enviou uma intimação judicial para o Google com o intuito de descobrir a identidade da pessoa que vazou o trailer do filme Os Vingadores 2 – A Era de Ultron, diz o site Hollywood Reporter.

Em 22 de outubro, o estúdio enviou um pedido ao Google para retirar do ar um trailer do filme postado no Google Drive por um usuário chamado John Gazelle. Embora o Google tenha acatado a solicitação, a Marvel quer mais informações sobre o autor do vazamento.

O advogado da empresa solicita o endereço de IP associado com as contas do YouTube e Google+ do usuário.A preocupação da Marvel é descobrir quem dentro da empresa estaria permitindo esse tipo de vazamento.

Os Vingadores 2 (Avengers: Age of Ultron) é o segundo filme dos Vingadores da Marvel.A previsão de estreia nos cinemas é dia 30 de abril de 2015 (Brasil) e 1º de maio de 2015 (EUA).