NOVA YORK – A companhia de cartões de crédito MasterCard anunciou o lançamento de um serviço de cupons de desconto diários, um mercado cada vez mais lucrativo e dominado nos Estados Unidos pelos portais Groupon e LivingSocial.

A MasterCard explicou que colaborará com a empresa Local Offer Network para oferecer até o final de junho descontos aos titulares de seus cartões através de plataformas tradicionais, redes sociais e aparatos móveis.

“Os consumidores buscam cada vez mais este tipo de ofertas, mediante cupons tradicionais ou por meio de canais digitais para uma experiência integrada de compras”, disse em comunicado a empresa de cartões de crédito com sede em Purchase (Nova York).

Por sua parte, o cofundador e executivo-chefe da Local Offer Network, Dan Hess, afirmou que essa associação “reforçará o valor deste segmento para os consumidores, comerciantes e entidades financeiras que lhes prestam serviço”.

O Groupon, que saiu à bolsa em novembro de 2011, revolucionou em apenas quatro anos o mundo das páginas de cupons na internet nos Estados Unidos, com uma ampla oferta de descontos para academias, restaurantes e inclusive parques de diversões que aparecem a cada dia e esgotam em questão de horas.

Após anunciar o lançamento do serviço, as ações da MasterCard subiram 1,44%, uma hora e meia antes do fechamento da Bolsa de Nova York nesta terça-feira, na qual os títulos da companhia se apreciaram 17,72% em 2012.

