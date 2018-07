Depois de tanta discussão sobre transparência, uma iniciativa prática e útil do Banco Mundial pode servir de modelo para tornar uma organização mais transparente.

Lívia Barton, do Banco Mundial, apresentou no Web4Dev, cujo último dia de atividades começou nesta sexta, 26, as maneiras como a organização usa a web. E surpreendeu. Entre as coisas que ela mostrou, a mais legal é o “Data Finder” (buscador de dados), que é uma maneira de tornar 17 indicadores de desenvolvimento acessíveis de maneira simples para o público.

“Queremos tornar tudo acessível para que ONGs, acadêmicos e outras pessoas consigam usar nossos dados e alcançar nosso conheciento sem ter que participar de nenhuma organização paga, por exemplo”, disse ela.

O Data Finder apresenta dados por ano – embora a busca não tenha todos os dados de todos os anos – e permite a criação de gráficos. Foi desenvolvido todo em código aberto.

Além disso, o Banco Mundial usa as redes sociais dentro de suas principais funções – aproveita o Twitter para postar notícias e o Flickr para postar fotos de eventos, por exemplo, postadas em Creative Commons. Um aplicativo para iPhone será lançado em breve.