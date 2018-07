Na história, a turma do fantasma Penadinho se prepara para receber a chegada do rei do pop no cemitério em que suas histórias acontecem. Todos fazem referências a clipes e músicas de Michael Jackson – o Lobisomem, por exemplo, vem com a jaqueta vermelha que o cantor usa no clipe de “Thriller”, em que se transforma em um lobisomem.

A história faz referência direta a uma outra homenagem da turma do Penadinho, publicada na edição de número 174 da revista da Mônica pela editora Globo, em fevereiro de 2001. Em “Paul is Dead”, repórteres invadem o mesmo cemitério a procura do ex-beatle Paul McCartney. A história é recheada de referências aos Beatles, numa brincadeira metalinguística sobre a lenda urbana ao redor da “morte” de Paul – que teria “morrido” em um acidente em 1966, sendo substituído por um sósia a partir de então. A verdade sobre a troca do Paul verdadeiro pelo falso estaria escondida em mensagens secretas deixadas nas capas dos discos dos Beatles. Um delicioso papo furado que Penadinho, Frank, Zé Vampir e companhia homenageiam com leveza e bom humor. A história pode ser lida na íntegra no próprio site de Maurício de Sousa, que inicia as comemorações dos 50 anos de sua turma de personagens no próximo mês, quando o cachorro azul Bidu completa meio século de vida.

A ideia de publicar de antemão o rascunho na internet é ótima, pois aproveita o calor do interesse por Michael Jackson ao mesmo tempo em que não dá de graça o conteúdo final – e mesmo que alguém escaneie e disponibilize a história online, muitos leitores irão comprar a revista pois ela reúne valor afetivo de duas marcas juntas, a turma da Mônica e Michael Jackson. E mostra que Maurício – se não ele, sua equipe – está atento à internet, pois “Paul is Dead” foi ressuscitada recentemente graças ao mesmo Twitter que Maurício utilizou para divulgar a nova história.