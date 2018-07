Dados como contatos, mensagens, posição no GPS e histórico de navegação podem ficar “incógnitos”

SÃO PAULO – Uma boa notícia para usuários de Android que estão preocupados com as notícias do vasto esquema de monitoramento que o governo norte-americano tem conduzido em celulares e computadores. A equipe do software CyanogenMod criou um mecanismo que protege seus dados de olhares externos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Trata-se de uma nova função no firmware da CyanogenMod para o sistema Android, que serve para melhorar a performance e a segurança de tablets e smartphones. O CyanogenMod tem código aberto e pode ser baixado gratuitamente no site do projeto.

Uma vez ativado, o “Incognito Mode” oculta seus contatos, mensagens, histórico de navegação, downloads, calendário e posição no GPS. Cookies novos são deletados depois de fechadas todas as janelas abertas no modo “incógnito”.

Intrusos recebem apenas uma lista em branco quando tentam acessar os dados do usuários.