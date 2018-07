O aplicativo foi desenvolvido pela Virgin Atlantic Airlines em parceria com uma empresa chamada Mental Breakout. Encabeçada pelo empresário super star Richard Branson, a companhia aérea inglesa tem um curso para pessoas com medo de voar chamado Flying Without Fear (Voando sem medo) que é famoso por ter taxa de sucesso de 98%.

O aplicativo usa os mesmos princípios do curso: informações somadas a exercício de relaxamento. Depois de uma pequena introdução com Branson, o aplicativo mostra um video sobre como funciona um voo, responde a perguntas frequentes e sugere exercícios de respiração. Há, ainda, um botão do pânico. Em caso de desespero, ele indica alguns exercícios respiratórios que prometem acalmar.