Kim Dotcom garante que a nova versão do Megaupload recebeu mais de um milhão de inscritos desde sábado

Evento de lançamento do Mega teve discurso de Kim Dotcom. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – “Lançamos #Mega sem testes de tráfego. É como construir um carro esportivo do zero e levá-lo direto pra pista de corrida”, twittou Kim Dotcom nesta segunda, 21.

—-

A nova versão de seu Megaupload, chamada simplesmente Mega, estreou no sábado. O novo site traz como subtítulo “The Privacy Company” (“a companhia da privacidade”, referência ao fato de que os arquivos dos usuários agora serão criptografados) e com os dizeres “Bigger, better, faster, stronger, safer”.

Desde então, usuários têm reclamado que o site está lento ou travando. Outros reportaram problemas com a troca de senha. Segundo Dotcom justificou, a culpa é do tráfego intenso. O empresário divulgou que o novo site recebeu um milhão de inscrições desde a inauguração.

O Link enfrentou problemas em seu teste do novo serviço. Inicialmente, apareceu a tela acima por alguns minutos. Depois que o site entrou no ar, tentamos subir um arquivo de MP3 de 5,1 megabytes (MB). Quarenta minutos se passaram e não conseguimos. É um desempenho decepcionante para quem trombeteou semana passada que iria “acabar com a pirataria” através de seu novo e “legal” serviço.

Em seu primeiro momento, a nova plataforma é essencialmente um serviço de armazenamento em nuvem, tipo DropBox. Você arrasta o arquivo que quer subir para o campo específico para que ele comece o upload. Pastas para a organização dos arquivos podem ser criadas dentro de uma seção chamada “Cloud Drive”. Há também um “inbox” para mensagens e uma seção para contatos pessoais.

Para depois, há promessas de que o Mega possibilite a criação e edição de documentos, com já faz o Google Drive. No momento, não é possível, por exemplo, abrir um arquivo de texto e editá-lo. O serviço, por enquanto, só está disponível para desktop, mas a empresa garante que em breve virão aplicativos para “todos” os dispositivos móveis.

Os termos de serviço fazem, claro, muitas menções a questões legais e de direitos autorais. Segundo o texto, a empresa “respeita o copyright dos outros” enquanto que a responsabilidade pelos arquivos é toda do usuário. Na seção FAQ (perguntas frequentes), a resposta à pergunta “O MEGA é legal?” diz: “até onde sabemos, armazenamento em nuvem e encriptação são legais. Por favor, siga as leis e regulamentos que dizem respeito a como você usa armazenamento em nuvem e encriptação, assim como nossos termos de serviço”.

O site oferece 50 gigabytes (GB) de armazenamento gratuitos, dez vezes mais que os 5 GB proporcionados pelo Google Drive. Para ter mais é preciso optar por algum dos planos “Pro”. Há planos mensais de 10 euros (cerca de R$ 27, versão com 500 GB), 20 euros (2 terabytes) e 30 euros (4 terabytes).

No domingo, de sua mansão na Nova Zelândia, Dotcom fez um evento de lançamento cheio de fanfarronice. O empresário discursou para cerca de 200 convidados de cima de um palco, por onde passaram dançarinos maoris do folclore neo-zelandês e atores vestidos de agentes do FBI simulando uma ação policial (com direito a rasante de helicóptero). Dotcom foi apresentado como “maníaco multimilionário, três vezes ganhador do Oscar e veterinário qualificado”.

Veja a abertura do evento no vídeo abaixo: