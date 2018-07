Acusados de violação de direitos autorais, fundador e executivos da empresa são presos na Nova Zelândia

Site chegou a ser o 13º mais acessado no mundo.

SÃO PAULO – O site de compartilhamento de arquivos MegaUpload.com foi fechado por agentes federais norte-americanos sob a acusação de repetidamente violar direitos autorais. O fundador e três executivos da empresa foram presos na Nova Zelândia a pedido das autoridades norte-americanas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

O fundador Kim Dotcom e os outros executivos foram formalmente acusados de violar as leis de proteção a direitos autorais e antipirataria dos Estados Unidos, segundo comunicado do promotores.

A acusação diz que o site lesou proprietários de direitos autorais em mais de US$ 500 milhões ao abrigar conteúdo pirateado como filmes e músicas.

O Megaupload tem como CEO o produtor de hip hop Swizz Beats, que tem no currículo trabalhos para Beyoncé e Alicia Keys. Ele se defendeu das acusações, que ele classificou como “extremamente exageradas”, dizendo que sempre acata pedidos de remoção de material ilegal e que a maioria do tráfego do site é legítimo.

“Se a indústria de conteúdo quiser tirar vantagem da nossa popularidade, estamos felizes em abrir um diálogo. Temos boas ideias. Entrem em contato conosco”, disse Beats em comunicado.

O site se envolveu há pouco tempo numa disputa judicial com a gravadora Universal ao usar seus artistas num vídeo promocional. A Universal pediu que o YouTube tirasse o vídeo do ar ao constatar nele a presença de nomes de seu elenco. O Megaupload retaliou processando a gravadora; alegou que tinha contratos individuais legalmente válidos com os artistas.

Segundo os promotores do caso, o Megaupload já chegou a ser o 13º site mais acessado do mundo.

A ação acontece no dia seguinte a uma onda de manifestações online contra a Sopa e a Pipa, propostas de lei antipirataria que tramitam no Congresso americano.