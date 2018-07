—-

O fundador Kim Schmitz e mais três executivos foram formalmente acusados de violar antipirataria dos EUA e foram presos preventivamente na Nova Zelândia, onde vivem, e aguardam a tramitação de seus processos de extradição nos EUA.

A acusação diz que o site lesou proprietários de direitos autorais em mais de US$ 500 milhões ao abrigar conteúdo pirateado como filmes e músicas.

O CEO do Megaupload, o produtor de hip hop Swizz Beats, se defendeu das alegações dos promotores, que ele classificou como “extremamente exageradas”, dizendo que sempre acata pedidos de remoção de material ilegal e que a maioria do tráfego do site é legítimo.

No mesmo dia, em resposta ao fechamento do Megaupload, o grupo hacker Anonymous derrubou os sites da gravadora Universal Music, da Associação das Gravadoras (RIAA), da Associação Cinematográfica dos EUA (MPAA), da Justiça e do FBI. A operação, que citava o combate aos projetos de lei Pipa e Sopa, foi intitulada #OpMegaupload ou #OpPayback.

