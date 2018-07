Por mensagem no Twitter, Dotcom promete que serviço de compartilhamento voltará gratuito, mais rápido e mais protegido

SÃO PAULO - ”A Sopa está morta. A Pipa está morta. O Acta está morto. O Mega (Megaupload) vai voltar. Maior. Melhor. Mais rápido. Sem taxas e protegido contra ataques. Evolução!”. Foi o que disse Kim Dotcom, fundador do serviço de compartilhamento de arquivos, em sua conta pessoal no Twitter nessa quarta-feira, 4.

Comemorando que as três leis antipirataria (Sopa, Pipa e Acta) não vingaram, Dotcom, que foi preso e teve seus bens apreendidos por “sistematicamente violar direitos autorais”, não diz quando o serviço volta ao ar, mas rumores dão conta de que isso aconteceria já na próxima segunda-feira, dia 9.

O recomeço de Dotcom começou já no fim de junho, quando ele colocou no ar um serviço de compartilhamento e streaming de música, o Megabox.