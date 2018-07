Pronto, o Facebook chegou lá. Meio bilhão de usuários ativos. No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma está na rede social que, agora, se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem sendo aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgado, durante a conferência F8, que o Facebook possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o botão “Like” ser usado em outros sites, analistas de tecnologia diziam que a marca do meio bilhão estava próxima e seria atingida em poucos meses, devido ao crescimento que a plataforma Open Graph traria. Dito e feito.

Quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckeberg, criador e atual CEO do Facebook. No vídeo divulgado pelo blog oficial da rede, Zuckerberg afirma que nunca imaginou tantos jeitos de as pessoas usarem o Facebook quando lançou o site há seis anos. “Eu quero agradecer a você por ser parte do que o Facebook é hoje e por espalhá-lo pelo mundo”, disse.

Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories, uma coletânea de histórias contadas por usuários relatando como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com mesmo nome vai permitir que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social.

Foto: reprodução