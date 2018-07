Até 2015, meio bilhão de pessoas usarão o sistema operacional do Google para celulares, o Android, de acordo com um estudo da empresa de pesquisa de mercado Informa Telecoms & Media, divulgado nesta segunda-feira, 20. A empresa de análise também afirma que haverá mais de um bilhão de assinantes de smartphones até 2013.

Segundo os analistas da própria companhia, esse crescimento será motivado pela competição entre grandes empresas como Google, RIM, Apple e Microsoft, que estão competindo pela preferência dos usuários, o que ajuda na quada gradual dos preços.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Nokia deve perder espaço e importância no cenário dos smartphones, segundo o principal analista da empresa, Malik Kamal-Saadi. “A Informa espera que a fatia do mercado da Symbian (sistema operacional da Nokia) diminua significativamente de 53% para 32% em 2015. Em termos de vendas, espera-se que os smartphones que funcionam com o sistema operacional Android ultrapassem os da Symbian já em 2012.”

Kamal-Saadi acrescenta que a Nokia deve cair frente à crescente pressão dos concorrentes se sua estratégia de inovação não se materializar na plataforma Symbian. “Se ela continuar em sua atual estratégia, poderá estar endereçada a um “mercados de nicho”, concluiu.