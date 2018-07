??? O número de ativações significa um crescimento de 25% sobre o registrado no começo de maio

NOVA YORK – Consumidores estão ativando mais de meio milhão de aparelhos com o sistema operacional Android por dia, um aumento de 25% sobre o começo de maio, de acordo com o chefe da divisão do Android no Google, Andy Rubin.

O crescimento semanal da quantidade de aparelhos usando o software é de 4,4%, disse Rubin em sua publicação no Twitter nesta terça-feira, 28.

Ele não revelou, contudo, quantos aparelhos ativados são smartphones e quantos são tablets, um campo de batalha relativamente novo para telecomunicações sem fio.

Em 8 de dezembro, Rubin publicou na rede social que as ativações diárias de celulares com Android ultrapassaram 300 mil. No começo de maio, eram 400 mil.

A popularidade dos smartphones com Android ultrapassou a do iPhone, da Apple, pois o software do Google é usado nos principais aparelhos móveis de fabricantes como Samsung, HTC e Motorola.

Essas empresas também desenvolvem tablets baseados no Android para competir com o iPad, da Apple.

/ Sinead Carew (REUTERS)