O game foi lançado com um novo tipo revolucionário de microfone. Sem fios, o acessório conta com detecção de movimentos e luzes multicoloridas que acompanham o ritmo das músicas. Só pelo microfone, Lips já valeria a pena. Mas a qualidade das músicas, o nível da diversão e a possibilidade inédita de colocar qualquer música no jogo o colocaram no patamar máximo do entretenimento musical interativo.

Como não se render a Boy George cantando “Karma Chamaleon” no Culture Club? Lady GaGa, Robbie Williams… caramba, temos até mesmo o imortal dançarino com calças de paraquedista, MC Hammer. Esse tipo de música anima o pessoal a cantar.

O game avalia o ritmo e tom que a pessoa canta. Nas partes mais rápidas, basta acompanhar a entonação. Também é preciso fazer alguns movimento, pois o microfone transfere os movimentos para o game. Fazer pose cantando ou fingir uma guitarrinha é divertidíssimo.

O game tem só um problema. Para cantar as músicas do primeiro Lips, é preciso trocar os discos, como se estivéssemos jogando um jogo do PlayStation original. Isso não só atrapalha a festa como desanima. Faltou um sistema de autenticação digital, que puxasse as músicas do primeiro Lips.

Outra coisa chatíssima: as músicas baixadas são acessíveis apenas se o Xbox 360 estiver online. Desagradável. Imagine, você leva o videogame na casa de alguém e precisa de um ponto de internet para aproveitar por aquilo que você já pagou…

Apesar dos problemas, Lips: Number One Hits é o melhor game musical de festa. Por R$ 200, você leva um par de microfones e o game. Só o game, por R$ 140. A dica é comprar o primeiro Lips, com os microfones, e o disco de Lips: Number One Hits. É diversão constrangedora (no bom sentido)mais que garantida.