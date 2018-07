Raynaldo Rivera assumiu a culpa pelo ataque à Sony Pictures que expôs mais de um milhão de dados pessoais

SÃO PAULO – Raynaldo Rivera, residente do Estado de Arizona (EUA), admitiu ter participado do ataque hacker à Sony Pictures em 2011, que resultou no roubo de mais 1 milhão de contas e em um prejuízo de cerca de US$ 600 mil. Ele foi preso em agosto pela FBI, a polícia federal norte-americana, por ser suspeito de fazer parte da ação que expôs nomes, endereço, e-mails, números de telefones e senhas de usuários dos portais da Sony.

Segundo o próprio LulzSec, o roubo “foi muito simples”. Para sua realização foi explorado “uma das primitivas e comuns vulnerabilidades”. Em um comunicado na época, o grupo hacker questionou: “Por que vocês depositam tanta credibilidade em uma empresa que se permite tão aberta a esses tipos de ataques?”

De acordo com a polícia, Rivera era comparsa de um homem de 24 anos chamado Cody Kretsinger, que em abril deste ano disse ter sido responsável pelos ataques à Sony.

Rivera se declarou culpado pelo crime a um tribunal em Los Angeles e foi condenado a pagar uma restituição de valor às vítimas, além de um sentença de até cinco anos e uma multa de US$ 250 mil.

