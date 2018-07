Aplicativos recontam o que o usuário fez no passado

SÃO PAULO – Onde você estava neste exato dia há um ano? O que você comeu em 12 de junho, dia dos namorados, seis meses atrás? Essas perguntas contam com a memória para ter resposta. Essa memória está prestes a ficar obsoleta. Obsolescência programada para o dia em que entrar no ar a nova Timeline do Facebook, que organiza a sua vida em uma linha do tempo que você pode alimentar retrospectivamente até o dia que nasceu – falamos dela no Link de 21 de novembro.

Na mesma onda de nostalgia biográfica, serviços resgatam o que estava acontecendo na sua vida em passado recente a partir de registros feitos por você mesmo em todas as redes sociais.

Aproveitar essas ferramentas depende do uso que você fez dos sites nos últimos anos. Se acabou de entrar neles ou não teve o hábito de alimentá-los com frequência, elas não funcionarão.Passado via e-mail.

O PastPosts envia diariamente um e-mail com lembrete do que você estava aprontando no Facebook um ano atrás. Você entra no site pastposts.com) conecta o aplicativo ao seu Facebook (ele terá acesso a todas as informações) e, na manhã seguinte, começa a receber o relatório do passado.

Caso canse de receber as mensagens ou decida se concentrar no presente, é fácil cancelar o serviço. Basta um clique e tchau passado.Para os que apreciam a exatidão, é possível receber dados geolocalizados, isto é, de onde você estava.

Quem faz isso é o 4squareand7yearsago.com. Seu criador, Jonathan Wegener, diz que o app é parte de uma “onda digital de nostalgia”. “As pessoas são fascinadas com a questão do que eles fizeram há um ano”, diz Wegener.No Twitter, você pode ver o que disse ao longo dos últimos meses – e anos – com o tweetstats.com. O site mostra as estatísticas sobre a sua conta no Twitter – como em qual dia você é mais ativo – e organiza os seus tweets em uma nuvem de tags. Através dela é possível acessar suas postagens de meses e anos atrás.

O twimemachine.com tem a proposta de ser uma máquina do tempo de tweets. Você se loga e começa a viagem ao passado. Apesar de legal, o site parece abandonado.Arquivo. Se você quer ir mais além na viagem do tempo, dá para recuperar sites, blogs e fotologs antigos no Internet Archive. O projeto arquiva sites da web desde seu início – nem tudo está ali, mas dá para ter uma boa noção do que acontecia online há alguns anos.

Basta colocar o domínio e ver o que ele tem guardado por lá. Prepare-se, porque o passado está todo ali.

No papel: monte sua máquina do tempo. Cole um papel embaixo, recorte e dobre

