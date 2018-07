A faxina pelo Google continua e a empresa cancela mais cinco de seus serviços

iGoogle está entre os serviços que serão desativados. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Desde que lançou o Plus, há um ano, o Google vem fazendo uma limpa em seus serviços online, segundo a empresa, para focar nos serviços que exigem mais energia e dão maior retorno. O Buzz e o Wave já foram embora, deixando para o Plus a tarefa de cumprir a funções sociais em todos os produtos da companhia.

Esta semana, foi anunciado que mais cinco serviços sairão do ar. Pode ir dando adeus para iGoogle, Google Mini, Google Talk Chatback (uma versão corporativa do Google Talk), Google Video e Symbian Search App.

O iGoogle, que sai do ar em novembro de 2013, funciona como uma página inicial personalizável, onde o usuário pode instalar widgets de outros serviços da empresa. O Google Video há muito foi completamente ofuscado pelo YouTube e termina suas atividades no dia 20 de agosto, data limite para os usuários fazerem a migração de seus conteúdos.