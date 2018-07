‘Tudo Tanto’, novo disco de Tulipa Ruiz, tem canções mais fortes

Tulipa Ruiz tem uma voz incrível. Também tem talento de berço – seu pai, guitarrista, tocou com Itamar Assumpção e seu irmão, guitarrista de sua banda, produziu seus dois discos. E ela tem bom gosto. Mas essa combinação de fatores sozinha não faz um bom disco.

Se Efêmera, o elogiado disco de estreia, é cheio de canções de amor, Tudo Tanto vai por outro lado. Tulipa fugiu do padrão que a consagrou, lançando canções mais fortes, com letras que remetem a questões existenciais, ao cotidiano e aos conflitos humanos.

Tudo Tanto tem uma pegada pop com as duas primeiras canções que abrem o disco – “É”, que já tem clipe, e “Dois cafés”, gravada com Lulu Santos e sua característica guitarra. A batida delas leva a uma letra que fala dos problemas comuns de São Paulo – a falta de dinheiro, a falta de vontade, a falta de tempo, a poluição. “Expectativa” fala de festa e nostalgia, com uma batida ótima para as pistas de dança.

E quem estava esperando uma balada como “Só sei dançar com você” é surpreendido com “Víbora”, um blues arrastado cheio de guitarra e uma letra rancorosa, cortada por sussurros de Criolo. A música é pesada, mas Tulipa a torna mais leve com seu agudo e suas brincadeiras com a voz – que, aliás, permeiam todo o disco.

Tudo Tanto é mais experimental e menos óbvio, mas ainda é ensolarado, cheio de canções para se ouvir em um dia bom.

