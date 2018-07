SÃO PAULO – Em entrevista à Rádio Estadão ESPN, Aloizio Mercadante, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, fala sobre a morte de Steve Jobs, o mercado de tecnologia no Brasil, as negociações com indústrias de componentes e o desafio da inovação no País.

Ouça a entrevista aqui.

