Em outubro, o mercado de 4G foi para 730 mil linhas; Vivo é líder com 40,1% de participação

SÃO PAULO – O mercado de internet móvel de quarta geração (4G) registrou um crescimento de 32,1% no número de acessos em outubro frente setembro, para 730,5 mil, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Vivo manteve a liderança do mercado com uma participação de 40,1% em outubro, com uma base de 293,2 mil aparelhos compatíveis com acesso ao 4G, o que representou uma alta de 31,3% sobre setembro. A TIM segue em segundo, com uma fatia de 28,4%, para 208,05 mil acessos, representando um aumento de 33,7% sobre os números de setembro.

A Claro terminou outubro com 148,1 mil acessos 4G, uma alta de 33,3%, o que garantiu à operadora uma fatia de 20,2% do mercado.

A Oi atingiu uma base de 80,9 mil acessos, o que representou uma alta de 29,6% sobre o mês anterior e uma fatia de 11,07% do mercado.

/Rodrigo Petry (Agência Estado)