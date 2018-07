Valor é o dobro do que foi gerado no ano passado; Apple ainda lidera, mas Google Play é o destaque do ano

SÃO PAULO – Até o final do ano, a receita do mercado de aplicativo móveis vai ultrapassar US$ 30 bilhões. É o que afirma uma análise da ABI Research, considerando a somatória arrecadada com os downloads pagos, assinaturas e propaganda. Este resultado é o dobro do valor do ano passado.

“O ano de 2012 ficará marcado como o ano que o lado econômico deste negócio decolou”, afirmou o analista Aapo Markkanen, no comunicado da ABI.

Para Markkanen, está claro que o mercado de aplicativo móveis deixou de ser uma corrida de curto prazo em um mercado novo para se tornar uma grande indústria digital.

Para a ABI, a Apple continua soberana na liderança da área, mas o destaque do ano é o Google Play. “Se o antigo Android Market era uma venda de garagem, o Google Play começou semelhante a uma loja de departamentos respeitável. Estimamos a participação dos desenvolvedores do Android nas receitas anuais em torno de um terço.”

O terceiro lugar segue empatado entre a Microsoft com o Windows Phone 8 e a RIM com o BlackBerry 10.