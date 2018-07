Consultoria estima que sistema Windows Phone triplique participação até 2017; compra da Nokia deve impulsioná-lo

SÃO PAULO – Em relatório divulgado na quarta-feira, 4, a consultoria em tecnologia IDC prevê um crescimento de 7,3% no mercado mundial de celulares em 2013, após tímida alta em 2012, de apenas 1,2%.

De acordo com a previsão, tal número se deve a uma forte demanda por smartphones em todo o globo — é esperado que mais de 1 bilhão de unidades sejam vendidas até o final do ano pela primeira vez na história.

Para o IDC, os mercados emergentes e o surgimento de smartphones com valor abaixo dos US$ 200 são os maiores fatores para a expansão do mercado, que deve vender até 1,8 bilhão de celulares em 2013 — chegando a 2,3 bi em 2017.

Sistemas operacionais. O IDC ainda fez uma previsão a respeito das expectativas de mercado para os sistemas operacionais dos smartphones para 2017. “Acreditamos que Android e iOS continuaram a ocupar os dois primeiros lugares do mercado, respectivamente”, diz Ramon Llamas, gerente de pesquisa da entidade.

Para o relatório, a compra da Nokia pela Microsoft impulsionará o crescimento do Windows Phone — passando de 3,9% do mercado a 10,2% em quatro anos. “A Microsoft também terá de se preocupar com o desenvolvimento de smartphones de baixo custo para ser competitiva nos mercados emergentes”, avalia o IDC.