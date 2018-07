Divulgação

O mercado de esportes eletrônicos (conhecido também como eSports) deve gerar US$ 436 milhões em receitas em 2016, de acordo com um novo relatório da consultoria Pricewaterhouse Coopers – em crescimento de 43% com relação ao ano de 2015.

Não é a primeira grande empresa que mostra o potencial do cenário competitivo de games: em janeiro, a Deloitte divulgou que o mercado de eSports deve chegar a faturar US$ 0,5 bilhão neste ano. A PwC divulgou ainda uma pesquisa a respeito da audiência dos eSports, com resultados interessantes: 57% da audiência de eSports se autodescreve como “gamers hardcore” (em uma tradução conotativa, “gente que leva os games muito a sério”).

Mais de um terço dos fãs de eSports estão entre os 18 e os 24 anos, e as mulheres são maioria: 22% dos entrevistadas pela PwC disseram ter uma relação muito forte com os games competitivos, enquanto apenas 18% dos homens revelou esse laço.

Além disso, uma surpresa no tipo de jogo favorito: apesar de League of Legends ser o game mais assistido, quem lidera na preferência dos espectadores de eSports é a categoria de jogos de tiro em primeira pessoa: nada menos que 63% dos fãs de eSports disseram assistir a jogos do gênero, contra apenas 37% para os MOBAs (jogos online em arena de batalha para múltiplos jogadores) como League of Legends e Dota 2.