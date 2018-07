A receita com as vendas globais de semicondutores deve crescer 7% em 2011, para US$ 325 bilhões, depois que o terremoto no Japão no mês passado fez com que os preços de chips de memória de computadores subissem, segundo estimativa da empresa de pesquisa IHS iSuppli divulgada nesta quarta-feira, 6.

Em janeiro, a IHS iSuppli estimava alta de 5,8% nas vendas globais de chips em valor, para US$ 320,1 bilhõesneste ano.

Os chips de memória DRAM devem ser os mais influenciados pelo inesperado aumento nos preços após as interrupções na cadeia de fornecimento de componentes no Japão como consequência do terremoto em 11 de março.

Em valor, as vendas de chips DRAM devem cair 4%, contra expectativa anterior de redução da receita nessa categoria de 10,6%.

/ REUTERS