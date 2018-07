Resultados do segundo trimestre de 2013 mostram quinta queda consecutiva frente aos tablets

SÃO PAULO – Vendas globais de computadores pessoais despencaram 10,9% no segundo trimestre. É a quinta queda consecutiva em um mercado abalado pela popularidade dos tablets. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 10, pela empresa de pesquisas Gartner.

Redução é o maior declínio da história da indústria. Foto: Pichi Chuang/Reuters – 12/1/2009

É o mais longo declínio na história da indústria dos computadores. Nesse cenário, a Lenovo passou a ser a fabricante com a maior fatia de mercado (16,7%), ultrapassando a Hewlett-Packard no último trimestre.

“O encolhimento do mercado dos PC está diretamente amarrado a uma decrescente base instalada de PCs, enquanto tablets baratos substituem os modelos mais econômicos usados principalmente para o consumo em mercados maduros e desenvolvidos”, o analista Mikako Kitagawa, da Gartner, disse num comunicado à imprensa.

No mesmo dia, a empresa de pesquisas IDC disse que as vendas de PC caíram 11,4% no segundo trimestre, um resultado um pouco melhor do que o esperado.

“Com os resultados do segundo trimestre tão próximos do previsto, ainda estamos procurando alguma melhoria no crescimento durante a segunda metade do ano”, disse o analista Jay Chou no informe do IDC.

Fabricantes de PCs venderam 76 milhões de computadores no trimestre de junho, em comparação com 85,3 milhões no mesmo trimestre ano passado, reportou a Gartner.

Enquanto isso, a IDC brasileira divulgou números ruins também para o mercado brasileiro de PCs. Foram vendidos 3,4 milhões de computadores no País no primeiro trimestre de 2013, 10% a menos que o mesmo período ano passado (com -11% para desktops e -9% para notebooks).

/ com Reuters