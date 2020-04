Mesmo com a pandemia do coronavírus já intensa no Ocidente, a Alphabet, holding que controla o Google, teve um primeiro trimestre com resultados acima do esperado. Nesta terça-feira, 28, a gigante americana afirmou que sua receita cresceu 13% nos primeiros três meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2019, para a casa de US$ 41,2 bilhões. A estimativa do mercado era de US$ 40,3 bilhões. Com os bons números, as ações da Alphabet subiram 6,8% após o fechamento do pregão, depois de terem caído 3,3% durante o dia.

No entanto, não se descarta que a empresa poderá ter problemas à frente. "A performance foi muito forte nos dois primeiros meses do ano, mas depois tivemos uma queda significativa nas receitas em anúncios em março", declarou a diretora financeira da Alphabet, Ruth Porat, em comunicado a investidores. No documento, a empresa, não forneceu previsões de receitas ou lucros para os próximos meses. Dois grandes eventos que estavam marcados para o ano – a eleição presidencial americana e os Jogos Olímpicos – terão impacto reduzido nas contas da empresa, o que pode afetar suas receitas. Neste 1º trimestre, o Google teve lucro de US$ 6,8 bilhões.

Max Whittaker/NYT Sundar Pichai, o presidente executivo do Google – e da Alphabet

A explicação se deve ao fato de que, em meio à crise econômica, muitas empresas estão cortando orçamentos de marketing – e o Google, como um dos líderes do mercado de marketing digital, pode sofrer no caminho. Neste 1º tri, as receitas do negócio de publicidade da empresa cresceram 10% na comparação com o ano passado, abaixo da média da companhia.

O que não significa que a empresa não tenha visto áreas com bom crescimento: os negócios de computação em nuvem, por exemplo, tiveram alta na receita de 52%, para US$ 2,8 bilhões. A demanda aumentou na medida que mais empresas tiveram de levar seus funcionários para trabalhar em casa por conta das medidas de isolamento social. Além disso, a empresa também afirma que serviços como o YouTube e apps de mensagens também foram mais utilizados nesse período.

Austeridade

Com uso maior de seus serviços, mas receita em queda, o Google já introduziu algumas medidas de austeridade para os próximos meses. A empresa anunciou que vai cessar contratações, programas de estágio e crescimento de escritórios. Em email interno a funcionários, o presidente executivo Sundar Pichai declarou que nenhum funcionário da companhia voltará para o escritório até 1º de junho, pelo menos.

Ainda não se sabe, porém, o que será feito com a área de Outras Apostas da Alphabet, que concentra projetos como a Waymo, divisão de carros autônomos da gigante. Neste primeiro trimestre de 2020, a área teve prejuízo recorde de US$ 1,1 bilhão, crescimento de 30% em um ano. / COM REUTERS