Facebook Vanish Mode apaga mensagens automaticamente no Messenger e no Instagram

Não satisfeito em tomar emprestado os Stories, o Facebook anunciou um novo recurso altamente inspirado no Snapchat. A rede social estreou o recurso de mensagens temporárias no Messenger, e promete levá-lo em breve também ao Instagram.

O 'Vanish Mode' funciona de maneira bastante simples. Dentro de um chat, é só deslizar o dedo de baixo para cima no celular para ativar o Vanish Mode. Todas as mensagens são destruídas assim que o usuário deixa a ferramenta, deslizando o dedo de cima para baixo.

O Facebook diz ter implementado alguns recursos de segurança e privacidade no novo modo. Primeiro, ele só funciona com perfis na rede de contatos do usuário. Quando um outro contato ativa o Vanish Mode, você poderá escolher se quer entrar no mesmo modo. Por fim, a rede social emite um alerta se o interlocutor faz alguma reprodução da tela da conversa. A rede social permite também bloquear e denunciar usuários.

Ainda não é possível saber como a nova ferramenta afeta o modo secreto do Messenger, que permite determinar em quanto tempo uma mensagem será apagada.

O Vanish Mode já foi liberado nos EUA - à reportagem, o Facebook afirmou que o recurso ainda não está disponível no Brasil. Mais países deverão ganhar a ferramenta "em breve", diz a mensagem enviada pela empresa.