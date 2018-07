Em seu lugar, empresa pretende concentrar forças no Skype, comprado em 2011

SÃO PAULO – A Microsoft vai aposentar seu serviço de mensagens instantâneas Windows Live Messenger (mais conhecido como “MSN” ou “Messenger”). Em seu lugar, a empresa promoverá o Skype, comprado em 2011 e que também pode ser usado para esse tipo de comunicação. A informação foi publicada pelo site The Verge.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Há algum tempo, o MSN vem perdendo terreno para outras ferramentas de comunicação instantânea como o GTalk (do Gmail), o chat do Facebook e o próprio Skype. A Microsoft quer fundir o velho aplicativo de conversa com o Skype para depois encerrá-lo. Não há previsão de quando o processo se concretizará.

A integração do MSN com o Skype já tem acontecido. O Skype usa os sistemas do Messenger para 80% de suas mensagens instantâneas e para boa parte de suas chamadas.

A Microsoft acaba de lançar novos aplicativos Skype para Windows 8 e Windows Phone 8.