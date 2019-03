Facebook / Reprodução Messenger vai permitir responder a mensagens como no WhatsApp

Mark Zuckerberg quer unificar o Instagram, o WhatsApp e o Facebook Messenger numa gigantesca plataforma de mensagens. Nesta quarta, 20, o chefão do Face deu mais um passo para tornar realidade esse Megazord das mensagens. O app do Messenger permitirá responder a mensagens específicas, como já ocorre no WhatsApp.

A nova ferramenta está localizada na aba de reações a mensagens. Além de incluir um emoji, o usuário poderá responder a mensagem por um botão específico. Posteriormente, a mensagem aparecerá num balãozinho dentro do chat. O novo recurso já está disponível na nova atualização do app.

Ter aplicativos com recursos parecidos em todos os seus apps parece ser mais um passo do Facebook para integrar todos eles. É possível que isso se torne cada vez mais constante.