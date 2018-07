Os computadores estão presentes em mais da metade das residências no Brasil, segundo um levantamento da Nielsen divulgado nesta terça, 7, que compara a presença de produtos tecnológicos em quatro países da América Latina (Brasil, Chile, Colômbia e México).

—-

Segundo o estudo, em 2009 51% dos lares no Brasil contavam com um computador, número quase duas vezes maior do que o registrado no ano anterior. Em 2008, apenas 26% das residências brasileiras tinham um PC. Apesar de o País ainda ficar atrás do Chile, onde 57% das casas têm um computador, o Brasil é o país que mais cresceu no índice da empresa de pesquisas.

Em relação à internet, porém, apenas 31% das residências no País contavam com acesso à rede em 2009, comparado com 41% no Chile, 29% na Colômbia e 24% no México.

O estudo divulgado no blog da empresa de pesquisa também relaciona a presença de televisores e serviço de TV por assinatura nos quatro países. Este último segmento também têm crescido no País, passando de 9% em 2007, 16% em 2008 e 26% em 2009, segundo o levantamento.

Outros números

A presença de computadores nas residências brasileiras, porém, é diferente segundo outras pesquisas divulgadas anteriormente.

Para o Centro de Estudos sobre Tecnologias de Informação e Comunicação, apenas 32% dos domicílios no Brasil tinham computador em 2009. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) indica que 34,7% das residências contavam com um PC no mesmo ano.