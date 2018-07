A versão do app para Android completa um ano nesta quarta-feira

SÃO PAULO – Há um ano, o Instagram deixava de ser exclusivo do sistema iOS e passava a ser uma opção para usuários do Android. Nesta quarta-feira, 3, a empresa anunciou que metade de seus usuários atuais utilizam a versão do sistema operacional móvel do Google.

FOTO: DIVULGAÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Considerando que o Instagram anunciou recentemente que tem cerca de 100 milhões de usuários ativos, pode-se deduzir que estamos falando de 50 milhões de usuários Android. Vale lembrar que mais de um milhão de pessoas baixaram o app no dia que ele foi lançado – na época a versão para iOS já contava com 30 milhões de usuários.

“De alguma maneira, é melhor que o nosso aplicativo do iOS. É uma loucura”, disse o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, no festival SXSW do ano passado, pouco antes do lançamento.

A empresa celebra a decisão como fundamental no salto de sua popularidade. “Grandes eventos, como o festival do Círio de Nazaré no Brasil, o 85º aniversário do rei da Tailândia e uma série trovões na Malásia foram capturados por usuários Android e compartilhadas para audiências globais como nunca antes”, disse o desenvolvedor do app, Philip McAllister, no blog da empresa.

—-

Leia mais:

• Google+: novo aplicativo destaca fotos