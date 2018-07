A produtora do filme ‘A Queda’ está tirando do YouTube as paródias da cena do bunker, em que Hitler começa a praguejar contra seja lá o que estiver nas legendas. E já surgiu uma versão do próprio Hitler, na mesma cena, reclamando disso.

Leia mais: Produtora tira paródias de ‘A Queda’ do ar

A saber: nem todos os vídeos saíram do ar, então alguma coisa ainda pode ser encontrada no YouTube. E a Constantin, produtora do filme, não fez o mesmo pedido ao Daily Motion…

Atualização: já apareceu um sobre o tema com legendas em português.