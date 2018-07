FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

CIDADE DO MÉXICO – A companhia de telecomunicações mexicana iFone afirmou nesta sexta-feira, depois de sair vitoriosa de um julgamento sobre patentes, que pretende buscar indenizações de três provedores locais por usar a marca iPhone, da Apple, para vender serviços.

O instituto do México para propriedade industrial, órgão mexicano responsável pelo registro de patentes, disse na quinta-feira ter decidido contra América Móvil, Telefónica e Iusacell. A instituição apoiou uma reclamação da iFone SA de C.V. segundo a qual o uso pelas empresas do nome “iPhone” para vender planos de smartphones infringiu os direitos da companhia mexicana.

A Iusacell é controlada pela Televisa e pela TV Azteca, que dominam o mercado de televisão.

A decisão abriu caminho para um processo civil contra as três companhias de telefonia, segundo o advogado da iFone, Eduardo Gallastegui.

Segundo a lei, afirmou Gallastegui, a iFone pode reivindicar ao menos 40% do valor das vendas das três companhias de celulares feitas usando o nome iPhone. A reivindicação pode valer mais de US$ 1 bilhão, acrescentou.

A disputa parece lembrar o imbróglio judicial entre a Apple e a Gradiente do Brasil – a fabricante nacional registrou em 2001 os direitos sobre a marca IPHONE no País, e a batalha correu durante anos na Justiça. Hoje, as duas empresas podem usar a marca.

/ REUTERS