Em doze dias desde a estreia do iTunes brasileiro, artistas e filmes nacionais aparecem entre os mais vendidos

SÃO PAULO – Na segunda-feira, 12, o iTunes chegou ao Brasil vendendo músicas e álbuns de artistas nacionais aos usuários de aparelhos Apple com residência nacional. Artistas como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque, Lenine, e Marisa Monte e filmes como Tropa de Elite e o documentário Senna foram contemplados na loja digital.

Doze dias depois já é possível ver os títulos nacionais nas listas dos arquivos mais comprados. Na lista de músicas, que custam em média por US$ 0,99, há dois brasileiros. O ranking é encabeçado pela cantora inglesa Adele, com “Someone Like You” (1º) e “Rolling in the Deep” (2º). O primeiro nacional é Michel Teló com o hit “Ai Se Eu Te Pego” (3º). Depois seguem Marron 5, com “Moves Like Jagger” (4º), Rihanna e “We Found Love” (5º), o brasileiro Gusttavo Lima com “Balada” (6º) e Pitbull/Ne-Yo/Afrojack/Nayer “Give Me Everything” (7º). Coldplay aparece com “Paradise” (8º) e “Viva la Vida” (10º) e David Guetta e Usher “Without You” (9º).

Entre os álbuns, vendidos em média por US$ 6,99, Adele fica outra vez em primeiro lugar. Seu segundo disco, 21, foi o álbum mais vendido em diversos lugares no mundo e surpreendeu ao se tornar o mais vendido do século na Inglaterra, deixando para trás o Back to Black, da cantora Amy Winehouse.

O ranking segue com as coletâneas The best of Pink Floyd (2º) e 1, do Beatles (3º). Logo depois chegam dois trabalhos nacionais, de Paula Fernandes e Maria Gadú. Michael Bublé vem em 6º com Christmas. E alista continua com Eric Clapton e Complete Clapton (7º), Seu Jorge e Músicas para Churrasco Volume 1 (8º), Amy Winehouse e Lioness: Hidden Treasures (9º) e finalizado com David Guetta e One More Love (10º).

Entre os filmes, a grande maioria se refere a animações, além de dois títulos nacionais (Senna e VIPs). Veja a lista: Os Smurfs (1º), Carros 2 (2º), Rio (3º), Senna (4º), Planeta dos Macacos: A Origem (5º), De Volta para o Futuro (6º), VIPs (7º), Enrolados (8º), Trabalho Interno (9º) e Toy Story 3 (10º).

Lucrando com o iTunes. Uma das distribuidoras digitais que fazem a passagem das músicas de gravadoras e artistas independentes para a plataforma do iTunes afirma ter dobrado sua renda depois da chegada da loja no Brasil. Em uma semana, mais da metade (55%) da renda da ONErpm no mundo teve origem na iTunes brasileira.

O catálogo da distribuidora vai desde artistas consagrados como Chitãozinho e Xororó e Erasmo Carlos até iniciantes na carreira com origem independente como Karina Buhr, Lulina, Autoramas e Kassin. Esse balaio aumentou após o início das operações da Apple no Brasil, contando com mais 60% no número de artistas e selos independentes cadastros pela ONErpm.