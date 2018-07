Nokia X foi anunciada em fevereiro e chega ao fim com corte da linha Android. FOTO: Reprodução Nokia X foi anunciada em fevereiro e chega ao fim com corte da linha Android. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Além de ter anunciado o maior corte de vagas de sua história nessa quinta-feira, 17, com 18 mil funcionários sendo demitidos ao longo do próximo ano, a Microsoft também divulgou que dará a fim a dois projetos que vinham sendo alentados pela empresa há algum tempo: a ideia de fazer celulares para a plataforma Android e a produção de séries originais para os usuários do Xbox, em um modelo semelhante ao criado pela Netflix.

Chamada de Nokia X, a linha de smartphones da Nokia baseada no sistema operacional Android foi anunciada em fevereiro, durante a Mobile World Congress (Barcelona), e chegou ao seu fim nessa quinta-feira.

A decisão foi divulgada por Stephen Elop, ex-CEO da Nokia e atual chefe da divisão mobile da Microsoft. “Dada a grande variedade de experiências de dispositivo, temos de nos concentrar nas áreas em que podemos agregar valor”, declarou ele, revelando que o foco agora será de fazer bons aparelhos com o Windows Phone, sistema proprietário da companhia.

A Nokia X tinha três modelos, todos eles com configurações e preços de smartphones de entrada. A Microsoft havia anunciado a chegada dos modelos ao Brasil em junho, mas agora a decisão parece suspsensa.

Conteúdo original

Desenhado para oferecer novas séries e filmes originais para os usuários do Xbox, o Xbox Entertainment Studios também chegará ao seu fim. Com mais de 200 empregados, o estúdio sediado em Santa Monica, Califórnia, manterá apenas seu funcionamento das produções que já estão em andamento, como “Signal to Noise”, uma série documental sobre a Atari, e uma versão televisiva do game Halo.

O resto de seus empregados será mandado embora, como parte de um esforço da Microsoft para se focar no seu negócio de videogames, o Xbox. Na semana passada, em carta enviada aos funcionários, Satya Nadella, CEO da Microsoft, garantiu seu compromisso com a divisão de games da empresa.

Atualmente, o Xbox One têm tido problemas para embalar em vendas no mundo todo, perdendo a batalha dos consoles para o rival PlayStation 4, da Sony. Entretanto, a maré pode virar: a Microsoft anunciou nessa semana que, após a exclusão do sensor de gestos Kinect do kit do Xbox, as vendas do aparelho dobraram em junho nos EUA, seu principal mercado.

A versão com o Kinect nos EUA custa US$ 499 – sem o periférico, ela fica por US$ 399, o mesmo preço do PS4. Aqui no Brasil, ambas as versões estão disponíveis: com Kinect, R$ 2,3 mil; sem Kinect, R$ 2 mil.