A Microsoft vai reforçar o Zune, seu serviço de entretenimento digital, ampliando a oferta de acesso a conteúdos a partir de todas suas plataformas: computadores pessoais com Windows — pela internet –, televisão — graças ao

Xbox Live — e o Windows Phone 7, que ainda será lançado.

A remodelação do Zune se traduzirá na possibilidade da contratação de uma assinatura mensal de música, o Zune Pass, que custaria em torno de US$ 13 para o acesso a conteúdos musicais e cinematográficos por download ou “streaming” mediante venda on-line. O Zune será também como uma central de gestão de conteúdos do PC.

“A estratégia da Microsoft é potencializar o serviço de entretenimento internacionalmente e em múltiplas telas,

aquelas que são importantes para o consumidor: o PC, a televisão, a web, o Xbox e o Windows Phone”, explicou o responsável internacional de relações públicas do Zune, Scott Rowe, em entrevista à agência EFE.

Atualmente, o serviço só permite o acesso a conteúdos cinematográficos através de Xbox Live — a plataforma on-line do console Xbox 360.

O relações públicas do Zune sustentou que a Microsoft assinou acordos com as principais companhias fonográficas (Universal, Sony, EMI e Warner) e também com “milhares” de selos independentes e locais para formar um amplo catálogo musical, que atualmente é de cerca de oito milhões de canções.

Também haverá a possibilidade de comprar ou alugar vídeos musicais e filmes, que vão poder ser descarregados e vistos em “streaming” em distintas telas (televisão, computador, telefone).

O software do Zune também servirá para integrar o Windows Phone 7 com o computador pessoal.

