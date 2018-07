Maioria dos cortes será de funcionários da Nokia. FOTO: Reuters Maioria dos cortes será de funcionários da Nokia. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou a demissão de 2.100 pessoas hoje, incluindo 747 funcionários na sede da empresa, em Seattle, e a equipe de um laboratório de pesquisas no Vale do Silício. Uma fonte próxima a empresa informou ao Link que as demissões atingiram o escritório de São Paulo.

Essa é a segunda etapa de demissões na empresa, que anunciou em julho os planos de demitir 18 mil funcionários – o equivalente a 14% da sua força de trabalho e o maior corte da história de 39 anos da Microsoft.

Segundo a companhia, a medida integra um programa de reestruturação que lhe permitirá ganhar mais espaço no mercado. Logo após o anúncio da medida, foram desligados 13 mil empregados. Agora foram mais 2.100 mil, restando cerca de 3 mil posições a serem cortadas.

A maioria dos cortes será de funcionários da Nokia, adquirida pela Microsoft em setembro do ano passado. A empresa anunciou que deixará de fabricar os telefones da Nokia equipados com o sistema operacional Android, do Google, para utilizar o seu próprio software, o Windows Phone.

A companhia teria uma reserva entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,6 bilhão para cobrir os gastos com indenizações no próximo ano. O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, afirma que as demissões têm o objetivo de deixar a Microsoft mais ágil.