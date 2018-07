FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou a nova versão do seu sistema operacional nesta terça-feira, 30, em São Francisco. Chamado Windows 10 (e não Windows 9 ou Windows TH, como se esperava), a versão para desenvolvedores do software estará disponível a partir desta quarta.

A linha 10 substitui os Windows 8 e 8.1, que não tiveram o sucesso esperado pela empresa tanto no meio corporativo quanto no mercado consumidor. A empresa justificou o nome dizendo aos usuários apenas que ”quando virem o produto, irão concordar que é o nome mais apropriado”.

A empresa anunciou durante o evento ter 1,5 bilhões de usuários Windows e considerou o Windows 10 como o nome da “família do produto”.

Segundo a Microsoft, o novo Windows “é a plataforma mais compreensível” já feita, oferecendo uma experiência de uso única para diferentes dispositivos.

“Windows 10 vai operar através de uma série de dispositivos – desde Internet das Coisas [conceito que se refere à comunicação entre eletrônicos conectados], a servidores em datacenters ao redor do mundo”, disse a empresa em comunicado, ressaltando que, para isso, não importa se o equipamento tem tela, é acionado por teclado, gestos ou voz. Para celulares e tablets, a empresa já disse que o próximo sistema operacional móvel seguirá o nome deste e se chamará Windows Phone 10.

A unificação é um passo em favor dos desenvolvedores, que agora poderão construir uma única aplicação para todas as plataformas. Atualmente, aplicativos e serviços têm de ser “adaptados” para cada sistema operacional.

‘Uma família de produtos, uma plataforma, uma loja’. FOTO: Reprodução ‘Uma família de produtos, uma plataforma, uma loja’. FOTO: Reprodução

Combinação

O novo Windows parece ser uma combinação das duas últimas versões do sistema operacional, ainda que esteja mais parecido com o primeiro deles, o Windows 7. O botão Iniciar voltou ao seu posto, mas a interface Metro, com aplicações expostos em “azulejos” (tiles, em inglês) ou “tijolos” personalizados também está presente.

“Os ’tiles’ e ícones exibidos são uma combinação dos aplicativos clássicos e de novo apps universais”, disse a empresa. Na mesma tela, a Microsoft diz que poderão ser usados quatro aplicativos ao mesmo tempo (multitasking).

Segundo dados da StatCounter, entre os produtos Microsoft, o Windows 7 é o sistema operacional predominante no mercado com 55,6%; seguido do Windows XP com 14,3% (que teve suporte descontinuado em abril), Windows 8.1 (com 8,2%), Windows 8 (com 7,3%) e Windows Vista, por último (com 3,3%).

Segundo Joe Belfiore, vice-presidente da Microsoft, a ideia da empresa é aproximar os milhões de usuários do Windows 7 do novo sistema. O executivo sugere que o salto para o Windows 8 há dois anos pode ter assustado usuários. “Queremos que todos esses usuários do Windows 7 tenham um sentimento de que ontem eles estavam dirigindo um (carro) Prius de última geração, e agora com o Windows 10 é como um Tesla”.

O novo Windows permite o usuário gerenciar várias Áreas de Trabalho (desktop), de forma similar ao Mac OS X. Dessa maneira, é possível ter uma organização do desktop para uso em casa, outro para trabalho, outro para crianças, etc.

A interface desenhada para atender usuários de dispositivos touch vista no Windows 8 continua. Segundo Belfiore, “queremos continuar a dar suporte a esses usuários com dispositivos touch no Windows 8 e tirar muito benefício disso”. O mesmo vale para dispositivos híbridos (tablets e PCs). “O que você ganha é um dispositivo que opera com a simplicidade de um tablet, mas se transforma, e retorna à experiência familiar de um PC.”

A partir desta quarta a empresa inicia o “Insider Program”, voltado para usuários que queiram testar o novo sistema operacional antes de ele chegar ao mercado.

A versão para consumidor final estará disponível no primeiro trimestre de 2015 durante a conferência Build, da Microsoft, usualmente em abril.