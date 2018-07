Empresa integra ferramentas e contatos do Messenger ao Skype e espera com isso melhorar experiência do usuário

SÃO PAULO – A Microsoft oficializou por meio de um post o fim do MSN Messenger, ferramenta de conversa instantânea criado em 1999, que deve se integrar ao Skype até o primeiro trimestre de 2013. Segundo a nota, o Messenger deixará de funcionar em todos os países onde opera – com exceção da China.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Queremos focar nossos esforços em tornar as coisas mais simples para nossos usuários enquanto continuamos a desenvolver a experiência de todo o ambiente”, justifica a empresa.

O Skype, comprado pela Microsoft em 2011, deve integrar totalmente os recursos e contatos dos usuários do Messenger, diz o anúncio. Em verdade, o serviço de voz por IP já usa os sistemas do Messenger para mensagens em 80% de suas mensagens instantâneas e para boa parte de suas chamadas.

Há algum tempo, o MSN vem perdendo terreno para outras ferramentas de comunicação instantânea como o GTalk (do Gmail), o chat do Facebook e o próprio Skype.

Para aderir, o usuário deve baixar a última versão do Skype – a 6.0, disponível para Mac e Windows – ou atualizá-lo.

Após instalar ou atualizar o Skype, o usuário será convidado a entrar com sua conta Skype ou criar uma “conta Microsoft”. A partir daí, haverá a opção por unir os contatos do Messenger e do Skype em apenas uma lista. Para evitar desorganização, há na tal lista a opção de visualizar todos os contatos, só os do Messenger ou só os do Skype.

Alguma dúvida? Compartilhe abaixo