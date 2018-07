Novo produto mistura tablet e PC, trazendo teclado e a plataforma Windows 8

SÃO PAULO – Num evento cercado de mistério e nenhuma informação, a Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 18, seu primeiro tablet próprio. Seu grande diferencial é a incorporação de teclado no produto, fazendo dele um híbrido de tablet e computador.



Marcado para às 19h30 (horário de Brasília), o evento da empresa só foi começar 40 minutos depois quando o CEO da empresa, Steve Ballmer, apareceu no palco.

“Este é o novo Microsoft Surface”, disse Balmer segurando um tablet com o sistema operacional Windows 8 aberto na tela. “Ele simboliza software e hardware trabalhando juntos”.

O Surface vem em duas opções: uma para Windows 8 RT (para processadores ARM), com 9,3 milímetros de espessura e 676 gramas de peso; a segunda para Windows 8 Pro (para processadores Intel), com 10,5 mm de espessura e pesando 903 gramas. Os dois modelos tem tela de 10,6 polegadas (269,24 mm).

Na parte de armazenamento, a versão Windows RT vem em 32 GB e 64 GB e a Windows 8 Pro terá 64 GB e 128 GB.

A parte de trás do tablet vem com apoio próprio, permitindo ao usuário deixá-lo em posição vertical. Ele também vem com caneta stylus que possibilita escrever e desenhar na tela.

A grande sacada do Surface são suas duas opções para incorporar teclado, ambas fazendo às vezes de capa do aparelho. A primeira é um teclado “multitouch” com trackpad e a segunda é um teclado com teclas e trackpad. Como descreveu Steven Sinofsky, presidente da empresa, é “um tablet que é um ótimo PC. Um PC que é um ótimo tablet.”

Segundo o anúncio, o Surface tem especificações que rivalizam com os melhores ultrabooks já lançados. O chip do aparelho é fabricado pela Intel.