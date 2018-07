Segundo CFO da empresa, Peter Klein, aparelhos terão preços competitivos e estarão no mercado nos próximos meses

SÃO PAULO – O CFO da Microsoft, Peter Klein, anunciou na quinta-feira, 18, durante conversa com analistas, que a empresa está desenvolvendo com parceiros versões menores e mais baratas dos aparelhos que utilizam Windows 8.

“Estamos trabalhando com os fabricantes em um novo lote de aparelhos táteis com Windows 8. Estes aparelhos terão preços competitivos e estarão disponíveis nos próximos meses”, disse após divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal.

Recentemente, a empresa reduziu a resolução mínima dos seus equipamentos com Windows 8, o que abre espaço para a produção de tablets de 7 a 8 polegadas. O Wall Street Journal já havia anunciado que uma versão do tablet Surface de 7 polegadas estava sendo desenvolvida.

Klein confirmou também que após 11 anos na Microsoft vai deixar a empresa ao final do quarto trimestre fiscal.

