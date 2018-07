A Microsoft anunciou na manhã de hoje uma novidade que “pretende revolucionar a experiência dos usuários na Web”, segundo o comunicado enviado à imprensa: o Silverlight 3, a versão da Microsoft para o Flash.

O lançamento foi transmitido ao vivo pelo site www.seethelight.com. A partir de agora, o Silverlight já não é mais “beta”. A Microsoft também anunciou o Expression 3, última versão do conjunto de ferramentas para desenvolvedores.

Segundo a empresa, o trunfo do novo Silverlight é a possibilidade de suportar vídeos em alta definição e gráfico 3D. O plugin promete experiências multiplataforma (que rode com eficiência na internet e também offline), além do “Smooth Streaming”, ferramenta que permite a execução de vídeos de alta qualidade – que dependem, é claro, da banda da sua internet e da capacidade gráfica do seu computador.

Se sua banda for bem larga, a Microsoft garante que a experiência é como assistir um vídeo na televisão. Se não, o Smoth Streaming adapta a qualidade dos vídeos aos seus recursos de conexão. Experimente aqui ou aqui.

A primeira versão do Silverlight foi lançada em 2007 – segundo a Microsoft, já foram feitos 300 milhões de dowloads de lá para cá. A empresa estima que existem 300 mil desenvolvedores trabalhando na plataforma.

Quer experimentar? O download já foi liberado, mas o programa não é compatível com Opera nem com Chrome. Só poderão experimentar os usuários de Internet Explorer 6, 7 e 8, Firefox 2 e 3 a Safári 3 e 4.