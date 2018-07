A Microsoft intensificou sua rivalidade com o Google ao apresentar uma queixa às autoridades antitruste da União Europeia alegando que o grupo de buscas prejudica sistematicamente os mecanismos concorrentes na Internet.

É a primeira vez que a Microsoft — também objeto de processos antitruste na Europa e nos Estados Unidos — faz uma queixa às autoridades regulatórias por motivos de competição.

No documento apresentado nesta quinta-feira, 31, a Microsoft alega que o Google se envolve em um “padrão de ações” que bloqueiam deslealmente a concorrência.

O Google detém mais de 90%o do mercado de publicidade vinculada a buscas na Europa, enquanto o Bing da Microsoft enfrenta dificuldades para conquistar participação de mercado.

O Google já está sendo investigado pela Comissão Europeia, devido a queixas de três pequenas empresas, uma delas controlada pela Microsoft.

O gigante de buscas não rebateu publicamente as alegações da Microsoft, mas demonstrou não estar excessivamente preocupado com a queixa.

“Não nos surpreende que a Microsoft tenha agido assim, já que uma de suas subsidiárias era um dos queixosos originais,” disse Al Verney, porta-voz do Google.

“De nossa parte, continuamos a discutir o caso com a Comissão Europeia e é uma satisfação explicar a qualquer interessado como funciona o nosso negócio,” acrescentou.

A Comissão Europeia afirmou que estudará as alegações da Microsoft.

“A Comissão recebeu a queixa e, de acordo com seus procedimentos, informará o Google e solicitará a posição da companhia quanto às alegações. Não prestaremos outras informações no momento,” afirmou Amelia Torres, porta-voz da Comissão Europeia, em comunicado via email.

A queixa da Microsoft tornará mais importante a atual investigação da Comissão sobre o Google, segundo Christopher Thomas, advogado do escritório Hogan Lovells.

“A presença da Microsoft como queixosa formal faz diferença. As três outras empresas são menores e não possuem os recursos e determinação da Microsoft,” disse ele.

