A nova ‘família’ de dispositivos com Windows 10 inclui o HoloLens, para holografia. FOTO: Reprodução A nova ‘família’ de dispositivos com Windows 10 inclui o HoloLens, para holografia. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft apresentou nesta quarta-feira, 21, seu novo sistema operacional Windows 10. Além dele, a empresa fez exibições ainda do seu novo navegador Project Spartan, como é chamado provisoriamente, e um dispositivo e estúdio voltado para holografia.

O novo Windows 10 melhora elementos já vistos no Windows 8, torna mais simples a conversão do sistema operacional de computador para tablet – os dispositivos híbridos que unem os dois dispositivos são uma aposta da companhia.

Em um exemplo, um demonstrador usava um notebook e deslocava janelas através do mouse; ao retirar a tela do teclado (tornando-se assim um tablet), as janelas se reorganizam como em dispositivos móveis e passam a ser gerenciadas pelo touch.

A filosofia anunciada pela empresa de “família Windows” está, de fato, implementada agora. Softwares como o de nuvem OneDrive e os de escritório Office (incluindo o Outlook) ganham sincronização. E a ideia de apps universais (Universal Apps) se torna mais próxima. A notícia é ótima para desenvolvedores que agora podem criar um único software (para Windows 10), que rodará no computador, no tablet ou celular.

O aplicativo do Xbox é um exemplo disso. O app foi incorporado ao Windows 10 e agora, mais do que nunca, passa a funcionar como uma rede social, interativa e…bem, social. Amigos podem compartilhar vídeos de suas jogadas pela plataforma em poucos toques, receber comentários e compartilhamentos. Através da lista de amigos, é possível mandar mensagens e se unir em algum jogo em modo cooperativo.

O console Xbox One também passará a rodar Windows 10. Jogos lançados para o videogame, poderão ser jogados em computadores com Windows 10 também. Jogos exclusivos de Xbox One, poderão ser espelhados (como um streaming) em outros dispositivos com Windows 10. Como exemplo, a empresa demonstrou um executivo jogando Forza Horizon em um tablet, com um controle de Xbox.

A maior novidade reservada aos computadores com Windows 10 foi a inclusão do assistência virtual Cortana. Controlada por voz – basta dizer “Hey, Cortana” –, o sistema coleta dados que permitem ao computador entender seu comportamento e prover informações úteis de dia a dia a partir de comandos menos óbvios – como recebendo informações sobre o clima após perguntar à Cortana se amanhã teremos de usar casaco.

Belfiore apresentou novo navegador, que promete ‘mudar o modo como as pessoas usam o computador’. FOTO: AP Belfiore apresentou novo navegador, que promete ‘mudar o modo como as pessoas usam o computador’. FOTO: AP

Sobre os lançamentos, o CEO Satya Nadella disse estar vivendo um “momento incrível”. “Hoje é uma grande dia para o Windows, nossos consumidores e parceiros”, disse. “Queremos avançar de as pessoas precisarem de Windows, para escolherem e amarem Windows, esse é o nosso objetivo.”

Quanto à disponibilidade do novo sistema operacional, a empresa disse que continuará com o programa Windows Insider (voltado a voluntários que aceitaram testar o sistema e enviar comentários) e que apresentará a versão técnica para celular em fevereiro.

Fim do Internet Explorer

A Microsoft apresentou finalmente o Project Spartan, projeto de navegador que deve substituir o Internet Explorer. A ideia básica do projeto é ajudar as pessoas a usar a web para ser mais produtivas.

É possível fazer anotações nas páginas com uma caneta stylus ou com o dedo (em telas touch), selecionar alguma parte da página cortar e compartilhar de forma mais intuitiva. Além disso, se sincronizado com outros dispositivos, é possível usar recursos como o de ler alguma página mais tarde.

A Cortana também foi incorporada ao navegador, o que torna a experiência de navegação mais simples. Por exemplo, ao abrir a página de um restaurante, a Cortana gera um resume em uma barra lateral com endereço, horário de funcionamento e cardápio. Caso tenha dúvidas sobre algum ingrediente, basta selecioná-lo e selecionar a opção da Cortana com o botão direito, e ela aparece com todas as informações sem que o usuário tenha que mudar de página ou abrir uma nova aba.

“Com essa interação mais natural, vamos mudar o modo como as pessoas usam o computador”, disse Joe Belfiore, executivo responsável pelo design de produtos móveis e PC.

Holografia

A maior novidade do dia certamente recai sobre uma nova área de pesquisa da Microsoft. A empresa anunciou estar indo “além da realidade virtual” – fazendo menção ao universo sendo explorado atualmente por empresas como o Facebook e seu Oculus Rift, a Sony e seu Project Morpheus, entre outras. A Microsoft optou por se dedicar a uma tecnologia ainda mais sonhada pela ficção científica: a holografia.

“Estamos sonhando além de realidades virtuais. Estamos sonhando sobre hologramas”, disse. “Bem vindo a uma nova era do Windows, conheça o Windows Holographic”, anunciou Alex Kipman, executivo à frente do projeto Windows Holographic.

Ele apresentou o HoloLens, um eletrônico circular sem fios que se acomoda como um óculos. O dispositivo conta com um terceiro processador (além do CPU e da GPU) específico para a holografia. Através dele, é possível ver e interagir com formas, telas, aplicativos como realidade aumentada sem depender de nenhuma projeção exterior.

Na demonstração, criou-se um drone 3D em minutos. Em um vídeo, pessoas em casa apareciam vendo receitas que apareciam do nada no meio do ar, jogando Minecraft no meio da sala, assistindo Netflix em uma tela que “surgiu” logo em frente ao sofá e um mecânico consertando uma moto enquanto recebia instruções via Skype de outra pessoa. Tudo controlado por gestos, que selecionam ou rearranjando o tamanho das formas holográficas.

“Hologramas podem fazer parte do nosso dia a dia”, disse Kidman, que anunciou que o projeto é realizado em parceria com a NASA, a agência especial americana.

O projeto já está pronto para receber contribuições de desenvolvedores através do HoloStudio, ambiente criado especificamente para desenvolvimento de hologramas para o HoloLens. Kidman ainda provocou: “As aplicações serão universais a todos os dispositivos com Windows 10. Oculus Rift, desenvolvedores de Google Glass, nós convidamos vocês, venham criar hologramas conosco.”

Televisão para reuniões

A Microsoft foi além nos lançamentos de novos dispositivos. Pela primeira vez, a empresa anunciou a chegada de uma televisão touchscreen gigantesca (de 84 polegadas) com resolução 4K voltada para atender principalmente o público corporativo.

A tela se torna um grande quadro em branco, no qual é possível fazer anotações, apresentar slides, entre outras coisas. O principal atrativo talvez seja o de realizar teleconferências por meio do Skype com diversas pessoas. A televisão vem com microfone, câmeras, chip Bluetooth e NFC.