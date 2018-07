O serviços de buscas Bing, lançado há 10 meses pela Microsoft, vem enfrentando dificuldades para ganhar terreno contra o Google, mas pode se provar um segundo colocado viável e gerar lucros, afirmou um de seus principais executivos.

A maior produtora de software do mundo gastou mais de cinco bilhões de dólares nos últimos quatro anos tentando criar uma operação online sólida, mas espera colher frutos assim que concluir um acordo de parceria em buscas com o Yahoo.

Foto: Reprodução

“Tão logo concluirmos e implementarmos o acordo com o Yahoo, teremos atingido um marco: nos tornaremos um segundo colocado confiável para os anunciantes”, disse Yusuf Mehdi, vice-presidente sênior da divisão de audiências online da Microsoft, em entrevista, na terça-feira.

“O objetivo agora é realmente conquistar avanços na nossa participação. Caso ela cresça, teremos oportunidade de lucrar; e estamos confiantes em que somos capazes de fazê-lo”, disse Mehdi, que tem a missão de fazer do Bing e do portal MSN um sucesso financeiro.

A Microsoft detém no momento 10,7% do mercado de buscas nos EUA, de acordo com a comScore – contra 8% em junho. Enquanto isso o Google tem 65,7% e o Yahoo 17,3%. Presumindo que as autoridades regulatórias norte-americanas aprovem em breve o acordo que torna o Bing o serviço básico de buscas do Yahoo, a Microsoft deteria na prática cerca de 30% do mercado de buscas, um número relevante para os anunciantes.

“Com 30 pontos, nos tornamos uma opção confiável e, por isso, esse número importa”, disse Mehdi. “O ideal é que possamos dizer aos anunciantes que eles podem atingir perto de 30% do mercado com uma transação simples. Essa marca tem muito peso no mercado.”

Assim que os anunciantes começarem a usar a empresa, diz Mehdi, a Microsoft estará a caminho de lucrar com os seus serviços online, um objetivo que vem se provando difícil para a empresa há anos.