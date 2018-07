SÃO PAULO – A Microsoft desistiu de lançar o tablet Surface Mini, produto que vem sendo aguardado pela imprensa especializada desde o começo do ano. O anúncio do cancelamento foi feito durante a divulgação dos resultados trimestrais da empresa.

A diretora-financeira da empresa, Amy Hood, disse que a receita vinda da linha de tablets Surface tinha sido afetada pela decisão da empresa de “não vender” um novo produto. A executiva não identificou o aparelho pelo nome, mas indícios de que ele estava a caminho tinham aparecido em alguns lugares, incluindo o site da Amazon.

A receita da linha Surface para o segundo trimestre foi de US$ 409 milhões, uma queda em relação aos US$ 494 milhões do período anterior.

Especula-se que a decisão de cancelar o Surface Mini teria sido influenciada pelo CEO Satya Nadella, pois o tablet com foco em consumo iria na direção contrária da ideia do executivo de focar em aparelhos voltados para a produtividade.

A Microsoft surpreendeu previsões de Wall Street com um aumento de receita de 17%. Por outro lado, seu lucro caiu 7%, atrapalhado pelas dificuldades da fabricante de celulares Nokia. A empresa de origem finlandesa, comprada em abril pela Microsoft, significou um aumento de US$ 2 bilhões na receita, mas também perdas operacionais de US$ 692 milhões.