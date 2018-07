Ao todo, ‘Minecraft’ já vendeu 54 milhões de cópias. FOTO: Reprodução Ao todo, ‘Minecraft’ já vendeu 54 milhões de cópias. FOTO: Reprodução

ESTOCOLMO – A Microsoft anunciou nessa segunda-feira, 15, que chegou a um acordo para a aquisição da desenvolvedora de games sueca Mojang, dona da popular franquia de videogames Minecraft. A operação, como havia sido antecipada no final de semana, movimentará US$ 2,5 bilhões, com expectativa de ser encerrada até o final de 2014.

“Games são uma das principais atividades em todos os dispositivos, dos PCs aos consoles, passando por tablets e smartphones. São bilhões de horas jogadas todos os anos”, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella. “Minecraft é mais do que uma franquia: é uma plataforma de mundo aberto dirigida por uma comunidade vibrante. Teremos incríveis oportunidades para essa comunidade e para a Microsoft”, acrescentou.

A empresa declarou ainda que Minecraft continuará disponível para todas as plataformas em que já está habilitado: PlayStation (3 e 4), Xbox (360 e One), Android, iOS e PCs. Lançado em 2009, o jogo tem mais de 100 milhões de usuários cadastrados e já vendeu mais de 54 milhões de cópias em todo o mundo.

Markus Persson, o Notch, criador da série, entretanto, não seguirá para a Microsoft. Nessa segunda-feira, ele escreveu uma carta de despedida aos fãs do jogo, agradecendo-os por tornarem Minecraft algo grande como é hoje. “Existem muitos de vocês, e o Minecraft nunca pertenceu a mim. Em um sentido, ele pertence à Microsoft agora, mas, em um jeito muito mais amplo, ele sempre pertenceu a vocês, e isso nunca vai mudar”, declarou ele, que disse que não conseguia mais se sentir responsável por todas as questões do jogo. “Sou apenas um programador nerd”, disse. “Não é pelo dinheiro [que estou deixando o Minecraft], mas é pela minha sanidade”.

Mobile

Para analistas, a compra faz parte de uma estratégia para atrair usuários e alavancar a plataforma móvel da Microsoft, a Windows Phone, que detém apenas 2,5% do mercado global de smartphones, e cerca de 3% do mercado de tablets, de acordo com dados da consultoria IDC. Atualmente, oMinecraft é um dos aplicativos pagos mais baixados nas lojas de aplicativos da Apple (a App Store, do sistema iOS) e do Google (Play Store, da plataforma Android).

“Parece que a Microsoft está olhando para a Mojang e Minecraft como um caminho de entrar nesse enorme fenômeno cultural”, diz Dave Bisceglia, diretor executivo do estúdio independente de games Tap Lab. “Se você reparar, no iOS Minecraft tem sido um dos jogos mais rentáveis nos últims tempos. Se a Microsoft puder dar aos seus jogadores uma experiência diferenciada em Minecraft a partir do Windows Phone — e não fizer isso em outras plataformas, isso pode ajudar a vender dispositivos para os fãs do jogo”.

O valor a ser pago pela Microsoft para adquirir a Mojang totaliza oito vezes o faturamento da empresa sueca em 2013. Para a companhia fundada por Bill Gates, o valor parece irrisório: a empresa tem US$ 86 bilhões em caixa.

Além disso, a compra pode também impulsionar a procura pelo videogame Xbox One, fabricado pela Microsoft, e que atualmente vem perdendo a guerra dos consoles para o rival PlayStation 4, da Sony. Enquanto o PS4 já atingiu a marca de 10 milhões de unidades vendidas, o Xbox One ainda não chegou aos 6 milhões de aparelhos vendidos — ambos foram lançados em novembro de 2013.

Minecraft foi lançado há cinco anos como um jogo de computador, mas, após esse tempo e 54 milhões de unidades vendidas, 40% de suas cópias foram baixadas para smartphones e tablets. Entretanto, a equipe de 40 funcionários da Mojang nunca desenvolveu uma versão do game para o Windows Phone. Markus Persson, criador de Minecraft, chegou a dizer em 2013 que a quantidade de dispositivos com o sistema “é tão pequena” que não valeria a pena desenvolver uma versão para a plataforma.

Entretanto, analistas têm dúvidas se Minecraft seria capaz de ajudar a Microsoft a vender mais smartphones. “O Minecraft foi muito bem no iOS, da Apple, mas é melhor no iPad, porque a tela é maior. Não sei como isso poderia ajudar a empresa a vender mais celulares”, diz Joost van Dreunen, diretor executivo da consultoria SuperData. Para ele, o preço pago pela empresa “parece bastante para um título que ainda não chegou ao seu auge, mas que ainda está longe de seu frenesi inicial”.