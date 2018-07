A MS confirmou nesta segunda a aquisição da Yammer por US$ 1,2 bilhão

FOTO: Yuriko Nakao/Reuters

SÃO PAULO – Mais um rumor se concretiza. A Microsoft confirmou nesta segunda-feira, 25, a compra da Yammer, empresa que gerencia redes sociais fechadas para empresas. A aquisição chegou ao valor de US$ 1,2 bilhão e deve levar a equipe completa da companhia para dentro da Microsoft, inclusive o CEO David Sacks.

A Yammer foi criada em 2008 e tem cerca de cinco milhões de usuários corporativos, sendo usada por mais de 200 mil empresas.

Mais informações no release aqui.